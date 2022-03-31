Азербайджан и Казахстан обмениваются опытом по финансированию бизнеса

Основным вопросом в "дорожной карте", предусматривающей сотрудничество между Фондом развития предпринимательства (ФРП) при Минэкономики и казахстанским ОАО "Фонд развития предпринимательства"(DAMU), является обмен опытом по финансированию бизнеса.

Основным вопросом в "дорожной карте", предусматривающей сотрудничество между Фондом развития предпринимательства (ФРП) при Минэкономики и казахстанским ОАО "Фонд развития предпринимательства"(DAMU), является обмен опытом по финансированию бизнеса.

Об этом Report сообщил ведущий специалист отдела стратегического анализа и международных отношений ФРП Фатех Исрафилзаде.

По его словам, две страны изучат опыт друг друга в области продвижения предпринимательства и финансирования бизнеса.

"В апреле прошлого года мы подписали "дорожную карту" с DAMU. В течение прошлого года у нас проходили встречи в онлайн-формате по реализации "дорожной карты". В этом году они пригласили нас, и в городе Алматы (Казахстан) состоялась встреча. Следующий шаг - визит в нашу страну коллег из Казахстана с целью изучения опыта Азербайджана в соответствующей области", - сказал Ф.Исрафилзаде.

В октябре 2019 года между ФРП и DAMU был подписан Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с целью поощрения предпринимательства и расширения доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам разработана "дорожная карта".