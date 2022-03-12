Азербайджан и Катар намерены создать совместный деловой совет

Азербайджан и Катар стремятся создать совместный деловой совет, что обсуждалось на полях проходящей в Катаре Международной сельскохозяйственной выставки (Agriturismo EQ 2022).

Азербайджан и Катар стремятся создать совместный деловой совет, что обсуждалось на полях проходящей в Катаре Международной сельскохозяйственной выставки (Agriturismo EQ 2022).

Как сообщает Report со ссылкой на Gulf Times, официальные представители Палаты Катара по развитию торговли и промышленности и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (SMB) Азербайджана провели встречу в Дохе для обсуждения этого вопроса.

В кулуарах проходящей в Катаре Международной сельскохозяйственной выставки (Agriturismo EQ 2022) председатель Палаты Катара Шейх Халифа бин Джассим аль Тани встретился с председателем агентства Орханом Мамедовым, чтобы также обсудить экономическое сотрудничество между Катаром и Азербайджаном.

Среди вопросов, составляющих обоюдный интерес, были экономические и торговые отношения между Катаром и Азербайджаном и пути их укрепления, а также инвестиционный климат и возможности, доступные с обеих сторон.

Шейх Халифа высоко оценил отношения между странами, отметив, что катарские бизнесмены стремятся узнать о различных инвестиционных возможностях в различных секторах экономики Азербайджана, таких как сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

Он подтвердил, что Палата Катара поощряет катарских инвесторов инвестировать в Азербайджан и что палата поддерживает любые усилия, направленные на развитие торгового обмена между обеими странами, “что все еще ниже ожиданий”.

Со своей стороны, Мамедов заявил, что будущий деловой совет будет способствовать укреплению сотрудничества между частными секторами обеих стран и привлечению катарских инвесторов.