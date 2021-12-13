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Азербайджан и Катар могут создать торговые платформы МСП

Азербайджан и Катар могут создать торговые платформы МСП В рамках визита в Катар председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел ряд встреч.
Бизнес
13 декабря 2021 г. 10:11
Азербайджан и Катар могут создать торговые платформы МСП

В рамках визита в Катар председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел ряд встреч.

Как сообщает Report, на встрече с первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Катара Мухаммедом бин Ахмедом бин Твар Аль-Кувари состоялся обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества, расширении связей между предпринимателями путем организации бизнес-миссий и налаживания взаимной торговли, создании новых платформ для развития торговых связей между МСП.

На встрече с исполняющим обязанности исполнительного директора Катарского банка развития Абдулрахманом Гесамом Аль Соваиди были обсуждены вопросы, вытекающие из меморандума о взаимопонимании, подписанного между KOBİA и банком в июне этого года в Санкт-Петербурге.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Qatar may establish SME trading platforms
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qətər KOB-ların ticarət platformalarını yarada bilər

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