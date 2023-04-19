Азербайджан и Израиль подписали четыре документа

На 3-м заседании Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля в Баку были подписаны четыре документа.

На третьем заседании Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля в Баку подписаны четыре документа.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, были подписаны Соглашение в сфере защиты окружающей среды, Совместное заявление в сфере технологических инноваций между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и Национальным технологическим управлением Израиля, Соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Union Energy, Меморандум о взаимопонимании между ОАО "Азерсу" и израильской национальной водной компанией Mekorot.

Соглашение в сфере защиты окружающей среды служит укреплению сотрудничества между странами в этом направлении и повышению возможностей эффективного использования ресурсов.

Сопредседатель Совместной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул динамичное развитие в различных сферах азербайджано-израильских связей, опирающихся на дружбу и взаимное доверие. Был отмечен рост удельного веса ненефтяной продукции в товарообороте Азербайджана и Израиля: "Вместе с тем, мы должны диверсифицировать торговые связи, потому что все еще существует неиспользованный потенциал для продвижения азербайджанской ненефтяной продукции на израильском рынке".

Министр экономики добавил, что существуют большие возможности для расширения сотрудничества в сферах инноваций, информации, энергетических, водных, сельскохозяйственных, пищевых технологий, сельского хозяйства, экологии, фармацевтики, биотехнологий, продовольственной безопасности, кибербезопасности, туризма, малого и среднего предпринимательства и других направлениях: "Важной составляющей для реализации этого потенциала является повышение активности частного сектора. В этом контексте проводимые с участием деловых кругов мероприятия создают дополнительные возможности для расширения диалога. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве между странами для трансфера современных технологий, и партнерство между профильными структурами может внести вклад в реализацию совместных инициатив".

Министр также проинформировал о достигнутых Азербайджаном экономических показателях, отметил созданные для инвесторов возможности и пригласил израильские компании реализовывать совместные проекты, воспользовавшись возможностями Алятской свободной экономической зоны и Бакинского международного морского торгового порта.

Сопредседатель Совместной комиссии, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул наличие искренних дружеских отношений между народами двух стран и отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле вывело двусторонние связи на новый уровень развития. Эли Коэн поделился своим видением возможностей сотрудничества в различных сферах, указав на роль частного сектора в реализации потенциала расширения партнерства.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, затронув тему глобальных вызовов, связанных с изменением климата, проинформировал о реализуемых в Азербайджане проектах в сферах экологии и защиты окружающей среды, отметил значимость расширения сотрудничества с Израилем в этой области.

В ходе заседания обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в различных сферах.