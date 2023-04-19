Азербайджан и Израиль обсудили вопросы поощрения инвестиций

13:32

Состоялось обсуждение поощрения инвестиций и торговых отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что обсуждения прошли на заседании Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля, состоявшемся сегодня в Баку: "Мы рассмотрели вопросы повестки двустороннего экономического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по направлениям сотрудничества в области защиты окружающей среды, применения инновационных технологий".