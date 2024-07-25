Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Яковом Блицштейном. Стороны рассмотрели вопросы расширения совместной экономической деятельности в потенциальных областях - реализацию совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями, укрепление связей между деловыми кругами, продвижение сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инноваций и цифровых технологий.