Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".
По его словам, обсуждения состоялись на встрече с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Яковом Блицштейном. Стороны рассмотрели вопросы расширения совместной экономической деятельности в потенциальных областях - реализацию совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями, укрепление связей между деловыми кругами, продвижение сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инноваций и цифровых технологий.
İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktoru Ceykob Blitşteyn ilə görüşdə birgə iqtisadi fəaliyyətin potensial sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirdik: • #İsrail şirkətləri ilə birgə #investisiya layihələrinin reallaşdırılması; • İşgüzar… pic.twitter.com/s6I4ihZRrG