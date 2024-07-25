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Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов
Бизнес
25 июля 2024 г. 10:59
Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

Азербайджан и Израиль обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Яковом Блицштейном. Стороны рассмотрели вопросы расширения совместной экономической деятельности в потенциальных областях - реализацию совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями, укрепление связей между деловыми кругами, продвижение сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инноваций и цифровых технологий.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Israel mull joint investment projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail birgə investisiya layihələrinin icrasını müzakirə edib

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