Азербайджан и Израиль обсудили перспективные проекты

Обсуждены текущее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и перспективные проекты.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.
Министр отметил, что провел встречу с сопредседателем Азербайджано-израильской совместной комиссии с израильской стороны, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
"На встрече было с удовлетворением подчеркнуто всестороннее развитие связей между нашими странами", - отметил М.Джаббаров.