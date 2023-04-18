Азербайджан и Израиль обсудили перспективные проекты

Обсуждены текущее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и перспективные проекты.

Обсуждены текущее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и перспективные проекты.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр отметил, что провел встречу с сопредседателем Азербайджано-израильской совместной комиссии с израильской стороны, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

"На встрече было с удовлетворением подчеркнуто всестороннее развитие связей между нашими странами", - отметил М.Джаббаров.