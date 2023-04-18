О нас

Азербайджан и Израиль обсудили перспективные проекты

Азербайджан и Израиль обсудили перспективные проекты Обсуждены текущее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и перспективные проекты.
Бизнес
18 апреля 2023 г. 19:00
Азербайджан и Израиль обсудили перспективные проекты

Обсуждены текущее состояние экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и перспективные проекты.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

Министр отметил, что провел встречу с сопредседателем Азербайджано-израильской совместной комиссии с израильской стороны, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

"На встрече было с удовлетворением подчеркнуто всестороннее развитие связей между нашими странами", - отметил М.Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоEli Kohen: "İsrail şirkətləri Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə tərəfdaşlığa maraq göstərir"

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi