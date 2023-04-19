Азербайджан и Израиль обсудили направления расширения сотрудничества

Азербайджан обсудил потенциальные сферы партнерства с Израилем и направления дальнейшего сотрудничества.

Азербайджан и Израиль обсудили потенциальные сферы и направления дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Report, обсуждение состоялось в ходе встречи председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики Орхана Мамедова с заместителем мэра израильского города Холон, председателем правления Израильско-азербайджанского делового совета Михаэлем Сутовским.

На встрече также состоялся обмен мнениями о совместных инициативах по расширению сотрудничества между предпринимателями обеих стран.