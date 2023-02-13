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Азербайджан и Израиль должны развивать и расширять отношения между бизнесами

Азербайджан и Израиль должны развивать и расширять отношения между бизнесами Азербайджан и Израиль должны развить и расширить отношения между бизнесами и предпринимателями двух стран.
Бизнес
13 февраля 2023 г. 11:44
Азербайджан и Израиль должны развивать и расширять отношения между бизнесами

Азербайджан и Израиль должны развить и расширить отношения между бизнесами и предпринимателями двух стран.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

М. Мамедов отметил, что, как посол, приложит все усилия для развития бизнес - отношений между двумя странами и увеличения числа взаимных визитов для этих целей.

Отношения Азербайджана с Израилем не ограничиваются только последними 30 годами сотрудничества.

"Азербайджан был домом для многих евреев, которые жили тут в безопасности, не зная даже слова антисемитизм", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail biznes əlaqələri inkişaf etdirməli və genişləndirməlidir
Версия на английском языке Azerbaijan, Israel should develop & expand relations between businesses

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