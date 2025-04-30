Азербайджан и Италия расширяют сотрудничество в сфере промышленности

Азербайджан и Италия обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в торговле, промышленности и других областях.

Азербайджан и Италия обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в торговле, промышленности и других областях.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, глава ведомства Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром по делам предприятий и продукции Made in İtaly Адольфом Урсо.

В ходе встречи было подчеркнуто развитие экономического сотрудничества на основе дружбы и стратегического партнерства. А также было отмечено, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Многие итальянские компании успешно работают в нашей стране в таких отраслях, как промышленность, транспорт, строительство, торговля, оказание услуг и других. Было подчеркнуто, что имеются широкие возможности для дальнейшего укрепления экономических отношений.

Состоялся обмен мнениями сторон по вопросам расширения сотрудничества в торговле, промышленности и других сферах, сотрудничества субъектов предпринимательства, взаимных инвестиционных проектов.