Азербайджан и Италия подпишут новое соглашение о поощрении и защите инвестиций

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с послом Италии в Азербайджане Аугусто Массарини.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, министр отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно продолжается.

Комментируя азербайджано-итальянские экономические связи и перспективы сотрудничества, Ш.Мустафаев отметил, что в Азербайджане зарегистрировано 95 итальянских компаний, которые участвуют в качестве подрядных организаций в 41 государственном проекте. Было подчеркнуто, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана и занимает первое место по объему экспорта.

В настоящее время идет разработка нового проекта соглашения о поощрении и защите инвестиций между Азербайджаном и Италией, работа над совместным планом действий в области энергетики, инфраструктуры, логистики, железных дорог, аграрной промышленности, нефтехимии и других областях.

А.Массарини подчеркнул, что итальянские компании заинтересованы в реализации проектов в различных сферах в Азербайджане и поделился мнением по вопросу расширения сотрудничества.