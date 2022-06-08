Азербайджан и Италия подписали соглашение о сотрудничестве

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями итальянской компании Technip Energies.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями итальянской компании Technip Energies.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках встречи между компаниями ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ и Technip Energies Italy S.p.А. было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества планируется реализация проекта "Монетизация отходов".

Реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации за счет сокращения выбросов углерода в стране, снижению затрат на переработку городских отходов, поддержке круговой экономики с применением “зеленых” технологий, инновационной и устойчивой переработке отходов.