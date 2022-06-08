О нас

Азербайджан и Италия подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджан и Италия подписали соглашение о сотрудничестве Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями итальянской компании Technip Energies.
Бизнес
8 июня 2022 г. 19:05
Азербайджан и Италия подписали соглашение о сотрудничестве

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями итальянской компании Technip Energies.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках встречи между компаниями ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания“ и Technip Energies Italy S.p.А. было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества планируется реализация проекта "Монетизация отходов".

Реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации за счет сокращения выбросов углерода в стране, снижению затрат на переработку городских отходов, поддержке круговой экономики с применением “зеленых” технологий, инновационной и устойчивой переработке отходов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Italy ink co-op agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Другие новости из категории

В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит
ФотоВ Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит
8 июня 2022 г. 13:53
В Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана
ФотоВ Баку состоялось мероприятие, посвященное бизнес-возможностям Пакистана
8 июня 2022 г. 08:54
Азербайджан может открыть Торговый дом в Пакистане
Азербайджан может открыть Торговый дом в Пакистане
7 июня 2022 г. 20:37
Пакистан инвестировал в ненефтяной сектор Азербайджана 4,2 млн долларов
Пакистан инвестировал в ненефтяной сектор Азербайджана 4,2 млн долларов
7 июня 2022 г. 19:47
Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана
Замминистра: Азербайджанский народ никогда не забудет поддержку братского Пакистана
7 июня 2022 г. 19:32
Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами
Палата: Пакистанские бизнесмены заинтересованы в налаживании бизнеса с азербайджанскими партнерами
7 июня 2022 г. 18:23
В этом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 31%
ФотоВ этом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 31%
7 июня 2022 г. 16:48
KOBİA: В комплексе Восточный базар продается продукция 10 субъектов предпринимательства
ФотоKOBİA: В комплексе "Восточный базар" продается продукция 10 субъектов предпринимательства
7 июня 2022 г. 14:50
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi