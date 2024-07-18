Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Италия обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".
В рамках визита в Италию Микаил Джаббаров встретился с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства этой страны Франческо Лоллобриджида. На встрече обсуждались цели по устойчивому экономическому росту, эффективному использованию ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности между двумя странами.
"Мы намерены развивать партнерство в этом направлении и претворять имеющийся потенциал в реальность", - написал М.Джаббаров.
#İtaliya-nın kənd təsərrüfatı, ərzaq suverenliyi və meşə təsərrüfatı naziri cənab Françesko Lollobrigida (@FrancescoLollo1) ilə dayanıqlı #iqtisadi artım, resurslardan səmərəli istifadə və ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üzrə hədəfləri müzakirə etdik. Bu istiqamətdə tərəfdaşlığı… pic.twitter.com/tuHFMyiHUl