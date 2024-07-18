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Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства Азербайджан и Италия обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Бизнес
18 июля 2024 г. 16:42
Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Италия обсудили развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

В рамках визита в Италию Микаил Джаббаров встретился с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства этой страны Франческо Лоллобриджида. На встрече обсуждались цели по устойчивому экономическому росту, эффективному использованию ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности между двумя странами.

"Мы намерены развивать партнерство в этом направлении и претворять имеющийся потенциал в реальность", - написал М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Italy mull goals of sustainable economic growth
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliya ilə kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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