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Азербайджан и Испания планируют бизнес-форум весной

Азербайджан и Испания планируют бизнес-форум весной Азербайджан и Испания обсудили перспективы экономического сотрудничества.
Бизнес
28 января 2025 г. 12:16
Азербайджан и Испания планируют бизнес-форум весной

Азербайджан и Испания обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В Агентстве состоялась встреча с делегацией посольства Королевства Испания в Анкаре.

В ходе встречи была отмечена важность поддержки инициатив AZPROMO для развития экономических отношений между странами, обсуждены вопросы организации встреч и бизнес-форума в рамках запланированного визита испанской делегации в Азербайджан в марте текущего года, а также перспективы сотрудничества двух стран, совместные инициативы и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Spain explore prospects for economic collaboration opportunities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İspaniya iqtisadi əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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