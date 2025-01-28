Азербайджан и Испания планируют бизнес-форум весной

Азербайджан и Испания обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Азербайджан и Испания обсудили перспективы экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В Агентстве состоялась встреча с делегацией посольства Королевства Испания в Анкаре.

В ходе встречи была отмечена важность поддержки инициатив AZPROMO для развития экономических отношений между странами, обсуждены вопросы организации встреч и бизнес-форума в рамках запланированного визита испанской делегации в Азербайджан в марте текущего года, а также перспективы сотрудничества двух стран, совместные инициативы и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.