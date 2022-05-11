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Азербайджан и Иран утвердили план мероприятий по таможенному сотрудничеству

Азербайджан и Иран утвердили план мероприятий по таможенному сотрудничеству Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Таможенное управление Ирана утвердили план мероприятий по расширению сотрудничества и взаимопомощи в таможенной сфере на 2022-2023 годы.
Бизнес
11 мая 2022 г. 11:10
Азербайджан и Иран утвердили план мероприятий по таможенному сотрудничеству

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Таможенное управление Ирана утвердили план мероприятий по расширению сотрудничества и взаимопомощи в таможенной сфере на 2022-2023 годы.

Об этом сообщает Report сообщили в ГТК.

В связи с этим состоялась встреча между представителями таможенных служб двух стран. Во встрече приняли участие председатель ГТК Сафар Мехтиев, председатель ГТК Нахчыванской АР Сахат Хабиббейли, министр таможни Ирана Алирза Мугаддаси, начальник таможни провинции Восточный Азербайджан Лейли Оранджи, депутат от Джульфа-Мерендского региона Масума Пашаи и другие лица.

Стороны обсудили минимизацию таможенного контроля, применяемого к транспортным средствам, проходящим через территорию двух стран, осуществление взаимодействия по обеспечению быстрого пропуска грузовых транспортных средств и др.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran endorse action plan on customs cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran gömrükdə əməkdaşlıq üzrə Tədbirlər Planını təsdiqləyib

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