Азербайджан и Иран планируют применение скидок при проведении торговых операций

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В ходе встречи с президентом месяцем ранее мы договорились о сближении наших экономик".

Как сообщает Report, об этом заявил министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези на церемонии открытия бизнес-форума Азербайджан-Иран в Баку.

По его словам, страны могут применять скидки на куплю-продажу необходимых товаров: "Мы договорились, что если Азербайджан экспортирует, а Иран импортирует какой-либо товар, мы будем закупать его у Азербайджана. В то же время некоторую сельхозпродукцию Иран импортирует из других стран по более дешевой цене. Считаем, что можно создать совместную комиссию и отрегулировать цены на эти товары".

Отметим, что в рамках форума Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана и Палата торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства Ирана подписали меморандум о взаимопонимании.