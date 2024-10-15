Азербайджан и Иран обсудили строительство железной дороги из Восточного Зангезура в Нахчыван

Азербайджан и Иран обсудили строительство железнодорожной линии, которая соединит Восточный Зангезур и Нахчыван.

Азербайджан и Иран обсудили строительство железнодорожной линии, которая соединит Восточный Зангезур и Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов написал в соцсети "X".

"В рамках официального визита в Иран мы встретились с руководителем железнодорожной администрации этой страны Джаббаром Али Закери Сардруди. Темой наших обсуждений стало строительство железнодорожной линии, которая обеспечит прямую сухопутную связь между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана. Кроме того, мы рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества по коридору Север-Юг и рассказали о шагах, предпринятых АЖД для развития обоих маршрутов, а также о наших дальнейших планах", - написал Р.Рустамов.