Азербайджан и Ирак обсуждают создание Делового совета

"Несмотря на то, что товарооборот между Азербайджаном и Ираком за последний год вырос на 40%, это не отражает весь потенциал двусторонних отношений. Имеются широкие возможности для развития сотрудничества между двумя странами".

"Несмотря на то, что товарооборот между Азербайджаном и Ираком за последний год вырос на 40%, это не отражает весь потенциал двусторонних отношений. Имеются широкие возможности для развития сотрудничества между двумя странами".

Как сообщает Report, об этом в ходе второго заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку заявил сопредседатель комиссии, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

"Одной из основных задач совместной комиссии является создание новых возможностей для сотрудничества. В этой связи мы поддерживаем создание Делового совета между Азербайджаном и Ираком", - сказал министр.

После заседания иракская делегация посетит свободную экономическую зону в поселке Алят Гарадагского района Баку.