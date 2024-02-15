Азербайджан и Иордания проведут заседание межправкомиссии в мае

В мае этого года в Баку пройдет 4-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией.

Об этом Report сообщили в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На встрече исполнительного директора агентства Юсифа Абдуллаева с послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом аль-Нахаром стороны обсудили проведение совместного бизнес-форума в рамках предстоящего заседания межправкомиссии.

Кроме того, обсуждены прямые авиарейсы между странами для активизации деловых контактов и меры по стимулированию инвестиционных и торговых связей с Иорданией.