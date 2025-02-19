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Азербайджан и Иордания обсудили взаимодействие на предстоящей бизнес-конференции в Абу-Даби

Азербайджан и Иордания обсудили взаимодействие на предстоящей бизнес-конференции в Абу-Даби Конференция арабских бизнесменов и инвесторов с участием представителей стран Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится в Абу-Даби на следующей неделе, станет площадкой для укрепления экономических связей и изучения возможностей совместного инвес
Бизнес
19 февраля 2025 г. 12:40
Азербайджан и Иордания обсудили взаимодействие на предстоящей бизнес-конференции в Абу-Даби

Конференция арабских бизнесменов и инвесторов с участием представителей стран Центральной Азии и Азербайджана, которая состоится в Абу-Даби на следующей неделе, станет площадкой для укрепления экономических связей и изучения возможностей совместного инвестирования.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Jordan Times, об этом сказал председатель Ассоциации иорданских бизнесменов Хамди Табба в ходе встречи с послом Азербайджана в Иордании Эльдаром Салимовым.

Стороны обсудили перспективы укрепления экономических, инвестиционных и торговых отношений, подчеркнув роль частного сектора в развитии взаимного сотрудничества.

Таббаа подчеркнул необходимость активизации деловых встреч между представителями частного сектора обеих стран и важность расширения торгового обмена и укрепления сотрудничества в таких ключевых секторах, как энергетика, информационные технологии и зеленая экономика.

Азербайджанский дипломат, в свою очередь, отметил необходимость представления перспективных инвестиционных возможностей и увеличения объемов торговли путем расширения сотрудничества между деловыми кругами Иордании и Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Jordan discuss collaboration at upcoming Abu Dhabi business conference

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