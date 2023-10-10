Азербайджан и Индия проведут заседание межправкомиссии после пятилетнего перерыва

25-26 октября в Баку состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Индией.

25-26 октября в Баку состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-технологическому сотрудничеству между Азербайджаном и Индией.

Как сообщает Report, Министерство экологии и природных ресурсов ведет соответствующую подготовительную работу.

Отметим, что 5-е заседание Межправительственной комиссии прошло в октябре 2018 года в Нью-Дели. По его итогам между Азербайджаном и Индией был подписан протокол и программа культурного обмена на 2019-2023 годы.

Сопредседателем Межправкомиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.