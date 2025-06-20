Азербайджан и Хорватия наладят обмен опытом в сфере налогового администрирования

15:15

Перспективы двустороннего сотрудничества в области налогообложения обсудили на встрече в Баку начальник Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана Орхан Назарл с директором Налоговой администрации Хорватии Божидаром Кутлешей.

Как сообщили Report в ГНС, встреча состоялась в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Организации налоговых администраций Европы (IOTA).

На встрече отмечалась необходимость обмена опытом в таких направлениях, как модернизация налогового администрирования, развитие цифровых услуг, внедрение моделей проверок на основе оценки рисков и повышение прозрачности.

Назарли выразил уверенность, что сотрудничество и обмен знаниями между налоговыми органами двух стран будут способствовать совершенствованию их налоговых систем.

В свою очередь, Кутлеша отметил, что реализуемые в Азербайджане проекты цифровой трансформации и модернизации налоговой сферы могут быть полезны для Хорватиив повышении эффективности администрирования. Он подчеркнул, что сотрудничество имеет стратегическое значение для повышения эффективности налогового администрирования в обеих странах.