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Азербайджан и Хорватия наладят обмен опытом в сфере налогового администрирования

Азербайджан и Хорватия наладят обмен опытом в сфере налогового администрирования 15:15
Бизнес
20 июня 2025 г. 15:30
Азербайджан и Хорватия наладят обмен опытом в сфере налогового администрирования

Перспективы двустороннего сотрудничества в области налогообложения обсудили на встрече в Баку начальник Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана Орхан Назарл с директором Налоговой администрации Хорватии Божидаром Кутлешей.

Как сообщили Report в ГНС, встреча состоялась в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Организации налоговых администраций Европы (IOTA).

На встрече отмечалась необходимость обмена опытом в таких направлениях, как модернизация налогового администрирования, развитие цифровых услуг, внедрение моделей проверок на основе оценки рисков и повышение прозрачности.

Назарли выразил уверенность, что сотрудничество и обмен знаниями между налоговыми органами двух стран будут способствовать совершенствованию их налоговых систем.

В свою очередь, Кутлеша отметил, что реализуемые в Азербайджане проекты цифровой трансформации и модернизации налоговой сферы могут быть полезны для Хорватиив повышении эффективности администрирования. Он подчеркнул, что сотрудничество имеет стратегическое значение для повышения эффективности налогового администрирования в обеих странах.

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Версия на английском языке Azerbaijan to exchange experience with Croatia in taxation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xorvatiya ilə vergi sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaq

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