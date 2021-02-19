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Азербайджан и Грузия снизили товарооборот

Азербайджан и Грузия снизили товарооборот В январе этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 86,154 млн долларов США
Бизнес
19 февраля 2021 г. 12:13
Азербайджан и Грузия снизили товарооборот

В январе этого года торговый оборот Грузии с Азербайджаном составил 86,154 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно документу, в прошлом месяце Азербайджан с долей 11,3% в общем товарообороте Грузии занял третье место среди торговых партнеров соседней страны после Китая и Турции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение товарооборот между Азербайджаном и Грузией на 16%.

Стоимость экспорта Грузии в Азербайджан за последний год снизилась на 24,4% и составила 34,404 млн долларов, а импорта из Азербайджана - на 11,2% и составила 51,75 млн долларов США.

Азербайджан занимает первое место среди основных экспортных партнеров соседней страны, имея долю 15,3% в общем экспорте Грузии. В общем импорте Грузии Азербайджан имеет долю в 9,6% и занимает четвертое место после Китая, Турции и России.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia reduce trade turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Gürcüstanla ticarət dövriyyəsi azalıb

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