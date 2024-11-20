Азербайджан и Грузия обсудили перспективы совместных проектов

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с первым заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с первым заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В ходе встречи обсуждалось экономическое значение совместных проектов между Азербайджаном и Грузией для нашего региона, а также перспективы диверсификации партнерства для наших стран.

Также была отмечена положительная динамика в экономических отношениях между двумя странами, а также подчеркнут значительный потенциал для реализации взаимовыгодных возможностей в таких сферах, как торговля, взаимные инвестиции, промышленность, транспорт и транзит, энергетика и других областях.