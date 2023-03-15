О нас

Азербайджан и Грузия могут создать совместные таможенные и пограничные пункты пропуска

Азербайджан и Грузия могут создать совместные таможенные и пограничные пункты пропуска Азербайджан и Грузия работают над созданием совместных таможенных и пограничных пунктов пропуска.
Бизнес
15 марта 2023 г. 13:50
Азербайджан и Грузия могут создать совместные таможенные и пограничные пункты пропуска

Азербайджан и Грузия работают над созданием совместных таможенных и пограничных пунктов пропуска.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы доходов Грузии Леван Какава на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

Он призвал международных доноров поддержать этот проект.

"Российско-украинская война привела к изменению маршрута транспортировки грузов на Юг. В этой связи Средний коридор имеет особое значение. Полагаю, что международные доноры поддержат строительство таможенного и пограничного пункта, который мы хотим создать совместно с Азербайджаном", - сказал начальник службы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia may create joint customs and border checkpoints
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan ortaq gömrük və sərhəd-keçid məntəqələri yarada bilər

Самое читаемое

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi