Азербайджан и Грузия могут создать совместные таможенные и пограничные пункты пропуска

Азербайджан и Грузия работают над созданием совместных таможенных и пограничных пунктов пропуска.

Азербайджан и Грузия работают над созданием совместных таможенных и пограничных пунктов пропуска.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы доходов Грузии Леван Какава на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

Он призвал международных доноров поддержать этот проект.

"Российско-украинская война привела к изменению маршрута транспортировки грузов на Юг. В этой связи Средний коридор имеет особое значение. Полагаю, что международные доноры поддержат строительство таможенного и пограничного пункта, который мы хотим создать совместно с Азербайджаном", - сказал начальник службы.