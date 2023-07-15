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Азербайджан и Гонконг хотят устранить двойное налогообложение

Азербайджан и Гонконг хотят устранить двойное налогообложение 11-13 июля в Гонконге состоялся первый раунд переговоров по проекту соглашения между правительством Азербайджанской Республики и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращ
Бизнес
15 июля 2023 г. 12:36
Азербайджан и Гонконг хотят устранить двойное налогообложение

11-13 июля в Гонконге состоялся первый раунд переговоров по проекту соглашения между правительством Азербайджанской Республики и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Report сообщает об этом со ссылкой Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

С азербайджанской стороны в переговорах приняли участие уполномоченные представители Службы и Министерства финансов, с гонконгской стороны - сотрудники Департамента внутренних доходов.

По итогам обсуждений полностью согласованы все положения проекта соглашения в части налогообложения, принято решение о проведении соответствующих взаимных работ для согласования оставшихся вопросов.

В завершение стороны подписали документ по согласованным вопросам.

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