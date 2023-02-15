О нас

Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество в повышении квалификации менеджеров

Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество в повышении квалификации менеджеров Будет создана возможность для повышения числа азербайджанских предпринимателей и менеджеров, участвующих в азербайджано-германской совместной программе по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе страны.
Бизнес
15 февраля 2023 г. 14:51
Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество в повышении квалификации менеджеров

Будет создана возможность для повышения числа азербайджанских предпринимателей и менеджеров, участвующих в азербайджано-германской совместной программе по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе страны.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Соответствующая договоренность была достигнута на 3-м заседании Наблюдательного совета программы в Берлине.

В рамках мероприятия было отмечено, что совместная азербайджано-германская программа, успешно реализуемая с 2009 года, создала дополнительные возможности для развития азербайджанских предпринимателей. Стало известно, что более 500 предпринимателей и менеджеров воспользовались программой до сих пор.

Заявки азербайджанских предпринимателей и менеджеров, желающих принять участие в данной программе принимаются KOBIA в электронном виде (https://smb.gov.az/az/nav/beynelxalq-ixtisasartirma-kursu).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Germany expand cooperation in advanced training of managers
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Almaniya ilə menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə əməkdaşlığı genişləndirir

Экслюзивные новости

Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi