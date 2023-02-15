Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество в повышении квалификации менеджеров

Будет создана возможность для повышения числа азербайджанских предпринимателей и менеджеров, участвующих в азербайджано-германской совместной программе по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе страны.

Будет создана возможность для повышения числа азербайджанских предпринимателей и менеджеров, участвующих в азербайджано-германской совместной программе по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе страны.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Соответствующая договоренность была достигнута на 3-м заседании Наблюдательного совета программы в Берлине.

В рамках мероприятия было отмечено, что совместная азербайджано-германская программа, успешно реализуемая с 2009 года, создала дополнительные возможности для развития азербайджанских предпринимателей. Стало известно, что более 500 предпринимателей и менеджеров воспользовались программой до сих пор.

Заявки азербайджанских предпринимателей и менеджеров, желающих принять участие в данной программе принимаются KOBIA в электронном виде (https://smb.gov.az/az/nav/beynelxalq-ixtisasartirma-kursu).