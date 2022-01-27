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Азербайджан и Германия подписали новый документ о содействию развитию бизнеса

Азербайджан и Германия подписали новый документ о содействию развитию бизнеса Немецкая организация по образованию и профессиональной подготовке работодателей Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. (BIWE International) и Бакинский государственный центр профессионального образования для промышленности и инноваций (
Бизнес
27 января 2022 г. 17:48
Азербайджан и Германия подписали новый документ о содействию развитию бизнеса

Немецкая организация по образованию и профессиональной подготовке работодателей Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. (BIWE International) и Бакинский государственный центр профессионального образования для промышленности и инноваций (BSIIVEC), Центр профессионального образования при ООО "Сумгаитский химический промышленный парк" (SCIP) подписали документ о реализации проекта, нацеленного на развитие бизнеса в Азербайджане.

Как сообщает Report, проект “Содействие занятости и развитию бизнеса в Азербайджане 4D: дуальное обучение, цифровизация, разнообразие и спрос” планируется реализовать в два этапа и, как предполагается, он продлится 6 лет.

Общая цель проекта - предоставить рынку труда Азербайджана более квалифицированных работников в области ИКТ и автомобилестроения. Еще одна цель проекта состоит в том, чтобы помочь выпускникам найти лучшие и более легкие возможности трудоустройства, поскольку они получат квалификацию после окончания учебы.

Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Germany ink new document on promoting business development

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