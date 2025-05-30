Азербайджан и Германия подписали дорожную карту по расширению инвестиционных связей

Азербайджан и Германия подписали дорожную карту по расширению инвестиционных связей.

Азербайджан и Германия подписали дорожную карту по расширению инвестиционных связей.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, документ был подписан на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

На встрече были рассмотрены перспективы расширения связей между деловыми кругами. Отмечены возможности, которые предоставляет благоприятная бизнес- и инвестиционная среда Азербайджана для расширения деятельности немецких компаний в стране.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития экономических отношений, углубления взаимных деловых и торговых связей между Азербайджаном и Германией.

В рамках встречи между Восточным комитетом германской экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Германо-азербайджанской внешнеторговой палатой подписана "Дорожная карта по расширению торговых, экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии".

Отметим, что реализация документа будет способствовать укреплению двусторонних торгово-экономических отношений, расширению инвестиционного взаимодействия и осуществлению совместных проектов.