Азербайджан и Германия планируют запуск платформы применения ИИ в управлении МСП

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Германо-азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана планируют запуск совместной платформы, направленной на расширение применения искусственного интеллекта (ИИ) в управлении малым и средним бизнесом (МСП).

Об этом Report сообщили в AHK Azerbaijan.

В ведомстве отметили, что стороны также обсудили ключевые направления сотрудничества, включая содействие развитию МСП и укреплению двустороннего партнерства; обмен передовыми практиками для поддержки предпринимательской экосистемы в Азербайджане; продвижение “зеленой” трансформации и цифровизации бизнес-процессов; организацию регулярных встреч членов AHK с представителями KOBİA для расширения диалога и взаимодействия.

"Мы уверены, что эти инициативы еще больше сблизят азербайджанские и немецкие компании, откроют новые возможности для развития МСП и будут способствовать инновациям благодаря надежному партнерству", - заявили в AHK Azerbaijan.