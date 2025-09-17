Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан и Германия достигли соглашения о реализации совместных инвестпроектов

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 19:41
    Азербайджан и Германия достигли соглашения о реализации совместных инвестпроектов

    Азербайджан и Германия достигли соглашения о реализации совместных инвестиционных проектов по итогам обсуждений в рамках 10-м заседания Рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям двух стран.

    Как сообщает Report, мероприятие состоялось под сопредседательством замминистра экономики Азербайджана Самеда Баширли и начальника Департамента внешнеэкономической политики Министерства экономики и энергетики ФРГ Ральфа Бёме.

    Было отмечено, что Германия является одной из 10 крупнейших стран-инвесторов в ненефтегазовом секторе Азербайджана. В настоящее время в нашей стране действуют около 200 германских компаний в сферах промышленности, транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства и услуг.

    На встрече также обсуждались возможности участия германских компаний в промышленных парках Азербайджана, в свободной экономической зоне Алят, а также развитие сотрудничества в транспортной сфере.

    На заседании были представлены презентации о текущей экономической ситуации в Азербайджане, проводимых реформах, работе по сохранению макроэкономической стабильности, а также о транзитно-логистических возможностях страны в рамках Среднего коридора.

    Было отмечено, что в Азербайджане на высоком уровне поддерживается деятельность предприятий с иностранным капиталом, ведутся работы по локализации производства. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, транспорта, цифрового развития, туризма, образования, здравоохранения и др.

