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Азербайджан и Фонд ОПЕК обсудили возможности совместной деятельности

Азербайджан и Фонд ОПЕК обсудили возможности совместной деятельности Обсуждены возможности совместной деятельности между Азербайджаном и Международным фондом развития ОПЕК.
Бизнес
22 мая 2025 г. 10:48
Азербайджан и Фонд ОПЕК обсудили возможности совместной деятельности

Обсуждены возможности совместной деятельности между Азербайджаном и Международным фондом развития ОПЕК.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы были рады встрече с президентом Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund) Абдулхамидом Альхалифой в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития. Мы обсудили устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и другие актуальные вопросы, оценили возможности совместной деятельности в рамках инфраструктурных проектов", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, OPEC Fund explore prospects for joint activities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və OPEC Fondu birgə fəaliyyət imkanlarını müzakirə edib

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