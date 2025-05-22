Азербайджан и Фонд ОПЕК обсудили возможности совместной деятельности

Обсуждены возможности совместной деятельности между Азербайджаном и Международным фондом развития ОПЕК.

Обсуждены возможности совместной деятельности между Азербайджаном и Международным фондом развития ОПЕК.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы были рады встрече с президентом Международного фонда развития ОПЕК (OPEC Fund) Абдулхамидом Альхалифой в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития. Мы обсудили устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и другие актуальные вопросы, оценили возможности совместной деятельности в рамках инфраструктурных проектов", - написал министр.