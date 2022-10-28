Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций.
Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Сахиба Мамедова с заместителем министра иностранных дел Финляндии по внешнеторговым отношениям Ниной Васкунлати.
Стороны также обсудили текущее состояние экономических связей между двумя странами, развитие партнерских отношений с финскими компаниями, имеющими большой опыт в сферах "Умная промышленность" и "Умный город", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.