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Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций 

Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций  Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций.
Бизнес
28 октября 2022 г. 20:05
Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций 

Азербайджан и Финляндия обсудили поощрение торговли и инвестиций.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Сахиба Мамедова с заместителем министра иностранных дел Финляндии по внешнеторговым отношениям Ниной Васкунлати.

Стороны также обсудили текущее состояние экономических связей между двумя странами, развитие партнерских отношений с финскими компаниями, имеющими большой опыт в сферах "Умная промышленность" и "Умный город", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Finland discuss promotion of trade and investment
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Finlandiya arasında ticarətin və investisiyaların təşviqi müzakirə olunub

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