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Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в цифровизации экономики, энергетике

Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в цифровизации экономики, энергетике 14:01
Бизнес
12 мая 2025 г. 14:09
Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в цифровизации экономики, энергетике

Азербайджан и Европейский союз рассматривают возможность расширения сотрудничества в ряде сфер - зеленая энергетика, цифровизация и устойчивые решения.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" по итогам встречи с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и политики восточного соседства Гертом Яном Копманом.

"Приятно было встретиться с Гертом Яном Копманом. Подчеркнута важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в таких сферах, как "зеленая" энергетика, цифровая экономика и устойчивые решения", — отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan and EU mull deepening cooperation in several areas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Aİ əməkdaşlığının bir sıra sahələrdə genişləndirilməsi təklif edilir

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