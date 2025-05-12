Азербайджан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в цифровизации экономики, энергетике

14:01

Азербайджан и Европейский союз рассматривают возможность расширения сотрудничества в ряде сфер - зеленая энергетика, цифровизация и устойчивые решения.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" по итогам встречи с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и политики восточного соседства Гертом Яном Копманом.

"Приятно было встретиться с Гертом Яном Копманом. Подчеркнута важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в таких сферах, как "зеленая" энергетика, цифровая экономика и устойчивые решения", — отметил министр.