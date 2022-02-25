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Азербайджан и Египет создадут совместный Бизнес совет

Азербайджан и Египет создадут совместный Бизнес совет Между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций при Министерстве экономики Азербайджана (AZPROMO) и Министерством торговли и промышленности Египта подписан меморандум о взаимопонимании по созданию азербайджано-египетского Бизнес совета.
Бизнес
25 февраля 2022 г. 15:36
Азербайджан и Египет создадут совместный Бизнес совет

Между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций при Министерстве экономики Азербайджана (AZPROMO) и Министерством торговли и промышленности Египта подписан меморандум о взаимопонимании по созданию азербайджано-египетского Бизнес совета.

Как сообщает Report, документ был подписан сегодня в Баку на пятом заседании Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом.

Напомним, что для участия в заседании в страну прибыла египетская делегация во главе с сопредседателем Совместной комиссии с египетской стороны, министром международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Egypt to establish joint Business Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Misir Birgə Biznes Şurası yaradacaq

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