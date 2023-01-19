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Азербайджан и EBRD обсудили направления сотрудничества

Азербайджан и EBRD обсудили направления сотрудничества Было обсуждено текущее состояние партнерства между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), реализация совместных проектов и направления перспективного сотрудничества.
Бизнес
19 января 2023 г. 16:05
Азербайджан и EBRD обсудили направления сотрудничества

Было обсуждено текущее состояние партнерства между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), реализация совместных проектов и направления перспективного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Заместитель министра Сахиб Мамедов встретился с вице-президентом EBRD по политике и партнерству Марком Боуманом. Мамедов подчеркнул, что развитию отношений с EBRD придается большое значение.

На встрече была представлена информация о мерах, проводимых в направлении диверсификации экономики Азербайджана, развития ненефтяного сектора, стимулирования инвестиций и дальнейшего улучшения бизнес-среды.

Боуман отметил плодотворное сотрудничество банка с Азербайджаном и выразил поддержку проводимым экономическим реформам.

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Версия на английском языке Azerbaijan, EBRD discuss future cooperation
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