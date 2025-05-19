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Азербайджан и Дагестан обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Дагестан обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества Азербайджан и Дагестан обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества
Бизнес
19 мая 2025 г. 19:03
Азербайджан и Дагестан обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества

В Министерстве экономики Азербайджана обсудили перспективы расширения сотрудничества с Республикой Дагестан Российской Федерации.

Как сообщили Report в Минэкономики, встреча прошла с участием первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева и заместителя председателя правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова.

Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, малого и среднего бизнеса, промышленности и других направлениях. Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии партнерства с регионами России, в том числе с Дагестаном.

Было отмечено, что благоприятная деловая среда в Азербайджане, а также экономический потенциал освобожденных территорий открывают новые возможности для регионального сотрудничества. Географическая близость Дагестана дополнительно способствует углублению экономических связей.

Участники встречи также подчеркнули важность развития контактов между деловыми кругами двух сторон.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dağıstanla ticarət və investisiya əməkdaşlığını möhkəmləndirilməsini müzakirə edib

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