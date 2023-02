Азербайджан и Дагестан обсудили реализацию экономического потенциала.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы провели встречу с делегацией во главе с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Мы подчеркнули важность реализации экономического потенциала в рамках двустороннего сотрудничества, укрепления связей в сфере торговли, МСП, промышленности и инвестиций", - сказал министр.