Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота

Дагестан и Азербайджан имеют огромный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества

Азербайджан поддерживает межрегиональные и экономические связи с более чем 70 субъектами Российской Федерации. Республика Дагестан является одним из субъектов, сотрудничество с которым находится на высоком уровне. В декабре 2022 года состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Дагестана Сергеем Меликовым, где были определены перспективные направления для совместных проектов. Особое внимание в Плане мероприятий уделялось развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе активизации привлечения инвестиций.

В интервью Report министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов рассказал о роли пропускного пункта "Ханоба" в укреплении двусторонних отношений, сотрудничестве в агропромышленной сфере, а также в области туризма и др.

- Расскажите про сотрудничество в рамках транспортного коридора "Север-Юг". Как вы оцениваете роль пропускного пункта "Ханоба" в вопросе роста грузоперевозок и транспортно-пассажирских потоков?

- Немного в целом про сотрудничество Республики Дагестан и Азербайджанской Республики:

Официальная делегация Республики Дагестан ежегодно принимает участие в российско-азербайджанском межрегиональном форуме, который поочередно проходит на территориях сторон. В текущем году в феврале делегация Дагестана посетила Азербайджанскую Республику, в ходе которой совместно с коллегами из Азербайджана обсудили широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и логистики. Проведенные встречи еще раз подтверждают намерения Республики Дагестан Российской Федерации и Азербайджана в укреплении и развитии исторически сложившихся добрососедских связей между народами.

Учитывая географическую расположенность и историческую общность у нас огромный потенциал для укрепления дружбы и развития экономики.

Товарооборот между Дагестаном и Азербайджаном продолжает сохранять положительную динамику. Азербайджан остается одним из основных торговых партнеров Дагестана на протяжении ряда лет. Осуществляется взаимный обмен и продовольственными товарами. Из Дагестана также поставляются изделия из стекла и машиностроительное оборудование. В 2022 году товарооборот по сравнению с прошлым годом вырос на 83%, в том числе экспорт увеличился в 2,5 раза.

В сентябре 2022 года Российская Федерация, Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран в городе Баку подписали декларацию о сотрудничестве в рамках использования транспортного коридора "Север – Юг". Стороны подтверждают свои намерения по облегчению погранично-пропускных процедур и расширению взаимодействия соответствующих органов трех стран, что будет способствовать увеличению товарооборота, поставок и транзита грузов.

На территории Республики Дагестан на сухопутной государственной границе с Азербайджаном по международному коридору "Север-Юг" функционируют 5 пунктов пропуска, в том числе 4 автомобильных и один железнодорожный. Запуск пропускного пункта Ханоба на территории Азербайджана подтверждает взаимную заинтересованность России и Азербайджана в укреплении торгово-экономического сотрудничества, имеет большую важность на всем протяжении коридора "Север – Юг".

Необходимо отметить, что на фоне переориентации логистических маршрутов и цепочек поставок грузов наблюдается увеличение грузоперевозок автомобильным транспортом в международном сообщении транзитом через Республику Дагестан в Азербайджанскую Республики и далее в третьи страны. Пропускная способность пунктов пропуска на российско-азербайджанском участке государственной границы по итогам проводимого комплекса мероприятий по модернизации увеличена почти в 5 раз - с 400 до 1900 транспортных средств в сутки.

В целях расширения приграничного сотрудничества Республики Дагестан с Азербайджанской Республикой также возобновлено прямое регулярное авиасообщения Махачкала - Баку. Данное направление взаимодействия перспективное, способное в будущем развивать и способствовать экономическому росту Республики Дагестан.

- Как вы оцениваете сотрудничество с Азербайджаном в сфере АПК?

- Республика Дагестан в силу географического положения является естественным транзитным путем, обеспечивающим товарооборот между Россией и Азербайджаном. Торгово-экономические связи с Азербайджанской Республикой осуществляются на уровне хозяйствующих субъектов, между представителями малого и среднего бизнеса и занимают серьезное место во внешнеэкономической деятельности нашей республики.

Из Дагестана в Азербайджан осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции, такой как мукомольно-крупяной промышленности, злаков, овощей, рыбы. Двумя крупными производителями ОАО "Денеб", ООО Завод минеральных вод "Рычал-Су" осуществляются поставки безалкогольных напитков.

В свою очередь, из Азербайджана в Россию через территорию Республики Дагестан ежегодно ввозятся десятки тысяч тонн фруктов и овощей.

Между Дагестаном и Азербайджаном существует значительный потенциал для увеличения товарооборота. Предприятия республики имеют возможность поставлять на рынок Азербайджана продукцию растениеводства, различную молочную и мясную продукцию, минеральные воды, безалкогольные напитки и кондитерские изделия.

Перспективными направлениями партнерских отношений является инвестирование иностранных партнеров в агрологистику, переработку продукции сельского хозяйства и строительство тепличных комплексов. Наличие подобных производств и логистических центров рядом с границей создаст возможности для активизации внешнеэкономической деятельности.

- Планируются ли совместные проекты в сфере туризма?

- Туризм являлся фактором, способствующим улучшению взаимопонимания между народами, стимулятором развития внешнеэкономических, торговых и культурных связей. Именно поэтому туризм всегда был благодатной почвой для развития сотрудничества. Туристический поток в Дагестан в 2022 году превысил полтора миллиона человек.

В настоящее время на туристическом рынке республики осуществляют свою деятельность порядка 40 региональных туроператоров, разработаны свыше 90 туристских маршрутов. Предлагаем коллегам из Азербайджана рассмотреть возможность организации пресс- и инфо-туров для представителей профильных компаний по достопримечательностям Республики Дагестан, что даст возможность ознакомиться с туристским потенциалом Дагестана.

- Как вы оцениваете инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном?

- Дагестан и Азербайджан имеют огромный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества. В Дагестане созданы 7 индустриальных парков и 2 территории опережающего развития, резидентам которых оказывается государственная поддержка и установленные законодательством льготы.

Инвесторы из Азербайджанской Республики могут участвовать в совместных проектах и разместить производства на территориях преференциальных зон. Перспективным направлением является создание на территории Дагестана кожевенного завода. Так, в Дагестане производится достаточно большое количество обуви, и многие дагестанские производители закупают кожу за пределами республики.

Дагестан производит 25% всей российской шерсти. Ежегодно в республике получают чуть более 14 тысяч тонн шерсти. На территории республики размещены два шерстеперерабатывающих предприятия, мощности которых позволяют переработать суммарно около 7 тысяч тонн шерсти. Целесообразно строительство в Дагестане шерстемоечного и шерстеперерабатывающего предприятия, производящего конкурентоспособную на внешнем рынке продукцию.

Азербайджанские компании имеют большой опыт в строительстве логистических комплексов, в связи с чем реализация совместных проектах в Республике Дагестан имеет хорошую перспективу взаимовыгодного сотрудничества.

- Каким образом планируется развивать торгово-экономическое взаимодействие между Азербайджаном и Республикой Дагестан?

- Азербайджан традиционно является важным торговым партнером Дагестана. Полагаем перспективным направлением организацию работы по дальнейшему развитию и укреплению внешнеэкономических связей между организациями и субъектами хозяйствования, включая расширение взаимодействия торгово-промышленных палат, обмен информацией о предприятиях, заинтересованных в развитии взаимовыгодного сотрудничества, взаимное участие представителей Азербайджанской Республики и Республики Дагестан в презентационно-выставочных мероприятиях.