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Азербайджан и Дагестан намерены подписать новый План сотрудничества на 3-5 лет

Азербайджан и Дагестан намерены подписать новый План сотрудничества на 3-5 лет Азербайджан и Дагестан намерены продлить еще на 3-5 лет План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества, рассчитанный на период 2023-2025 года.
Бизнес
20 июня 2025 г. 11:40
Азербайджан и Дагестан намерены подписать новый План сотрудничества на 3-5 лет

Азербайджан и Дагестан намерены продлить еще на 3-5 лет План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества, рассчитанный на период 2023-2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов по итогам встречи вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с главой республики Сергеем Меликовым.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Абдулмуслимов сообщил, что в ходе встречи Меликов и Мустафаев обсудили вопросы, поднятые главой Дагестана в ходе последнего визита в Азербайджан.

“Это прежде всего направления взаимодействия, сотрудничества с Республикой Азербайджан. Был поднят вопрос и об исполнении всех пунктов Плана, подписанного [с Азербайджаном] в 2022 году. План включал мероприятия по 2025 год, и сегодня Шахин Абдулаевич выступил с предложением продолжить мероприятия, запланированные по 2025 год, на последующие 3-5 лет”, - сообщил Абдулмуслимов.

По его словам, документ, рассчитанный до 2025 года, включает мероприятия, направленные на расширение сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма и развития бизнеса.

Гюльнар Махмудова

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