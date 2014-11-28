Азербайджан и Черногория обсудили реализацию инвестиционных проектов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Успешная реализация инвестиционных проектов Азербайджана сформировала прочную основу для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией, что еще больше увеличит объем инвестиций".

Как сообщает Report, об этом на встрече с послом Азербайджана в Сербии и по совместительству в Черногории Эльдаром Гасановым заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович.

На встрече были обсуждены дальнейшие планы по сотрудничеству между двумя странами, а также результаты недавнего визита М.Джукановича в Баку.

В свою очередь посол Азербайджана подтвердил интерес страны в реализации инфраструктурных проектов, которые призваны улучшить качество транспортного движения в прибрежных регионах Черногории, а также поддержке развития престижных курортов Тивата и Херцега Нови.

Стороны также обсудили инициативы создания регионального центра SOCAR в Черногории для укрепления отношений между странами в энергетической сфере.