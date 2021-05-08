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Азербайджан и Чехия обсудили экономическое сотрудничество

Азербайджан и Чехия обсудили экономическое сотрудничество На мероприятии были продемонстрированы решения ассоциации для "умных городов"
Бизнес
8 мая 2021 г. 12:41
Азербайджан и Чехия обсудили экономическое сотрудничество

Состоялась видеоконференция в связи с презентацией продукции Ассоциации нанотехнологий Чехии.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Глава ассоциации Иржи Кус проинформировал об основных направлениях деятельности организации. Он отметил, что основной целью создания ассоциации является объединение чешских компаний, работающих в сферах текстильной промышленности, биотехнологии, оптики и нанотехнологии, презентация исследований этих компаний, а также оказание поддержки в налаживании сотрудничества в области исследований и торговли.

Исполняющий обязанности руководителя AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности возглавляемой им структуры, работе, проводимой в направлении продвижения и расширения продаж азербайджанской продукции на внешних рынках, подчеркнул важность налаживания связей с ассоциацией.

На мероприятии были продемонстрированы решения ассоциации для "умных городов".

Директор бакинского офиса ChezTrade Павел Зеленка поделился мнением об интересе чешских предпринимателей к бизнес-среде Азербайджана и потенциале сотрудничества с азербайджанскими коллегами.

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