Азербайджан и Чехия обсудили экономическое сотрудничество

На мероприятии были продемонстрированы решения ассоциации для "умных городов"

Состоялась видеоконференция в связи с презентацией продукции Ассоциации нанотехнологий Чехии.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Глава ассоциации Иржи Кус проинформировал об основных направлениях деятельности организации. Он отметил, что основной целью создания ассоциации является объединение чешских компаний, работающих в сферах текстильной промышленности, биотехнологии, оптики и нанотехнологии, презентация исследований этих компаний, а также оказание поддержки в налаживании сотрудничества в области исследований и торговли.

Исполняющий обязанности руководителя AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности возглавляемой им структуры, работе, проводимой в направлении продвижения и расширения продаж азербайджанской продукции на внешних рынках, подчеркнул важность налаживания связей с ассоциацией.

На мероприятии были продемонстрированы решения ассоциации для "умных городов".

Директор бакинского офиса ChezTrade Павел Зеленка поделился мнением об интересе чешских предпринимателей к бизнес-среде Азербайджана и потенциале сотрудничества с азербайджанскими коллегами.