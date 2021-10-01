Азербайджан и Чехия могут сотрудничать в рамках проектов “Умный город” и “Умное село”

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Чехией.

Подчеркнув потенциал укрепления торгово-экономического партнерства, Джаббаров отметил, что смешанная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии является в этом плане продуктивной платформой, отметил успешную деятельность бакинского офиса CzechTrade в развитии торговых связей. По его словам, между двумя странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в торгово-промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах. Кроме того, есть возможности сотрудничества с чешскими компаниями в автомобильной промышленности, в рамках проектов "Умный город", "Умное село".

На встрече была представлена информация о созданном благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, реконструкционных и строительных работах на освобожденных территориях, Зангезурском коридоре и Алятской свободной экономической зоне, чешские компании были приглашены к активному сотрудничеству с азербайджанскими коллегами.