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Азербайджан и Чехия могут сотрудничать в рамках проектов “Умный город” и “Умное село”

Азербайджан и Чехия могут сотрудничать в рамках проектов “Умный город” и “Умное село” Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком.
Бизнес
1 октября 2021 г. 11:18
Азербайджан и Чехия могут сотрудничать в рамках проектов “Умный город” и “Умное село”

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Чехией.

Подчеркнув потенциал укрепления торгово-экономического партнерства, Джаббаров отметил, что смешанная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии является в этом плане продуктивной платформой, отметил успешную деятельность бакинского офиса CzechTrade в развитии торговых связей. По его словам, между двумя странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в торгово-промышленной, транспортно-транзитной и туристической сферах. Кроме того, есть возможности сотрудничества с чешскими компаниями в автомобильной промышленности, в рамках проектов "Умный город", "Умное село".

На встрече была представлена информация о созданном благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, реконструкционных и строительных работах на освобожденных территориях, Зангезурском коридоре и Алятской свободной экономической зоне, чешские компании были приглашены к активному сотрудничеству с азербайджанскими коллегами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Czech Republic may cooperate in 'smart city', 'smart village'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çexiya “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” üzrə əməkdaşlıq edə bilər

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