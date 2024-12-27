Азербайджан и Болгария расширяют сотрудничество в налоговой сфере

14:19

Азербайджан и Болгария расширят двустороннее сотрудничество и обмен опытом в налоговой сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики.

Согласно информации, делегация, в которую вошли сотрудники Главного управления службы налогового омбудсмена ГНС, Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга, Главного правового управления, Главного управления обслуживания налогоплательщиков, Главного управления по рассмотрению административных жалоб и других структур, посетила Софию.

Кроме того, сотрудники ГНС ознакомились с центром услуг Iztok Национального агентства по доходам Болгарии.

Стороны провели обмен опытом в области судебного и досудебного разрешения споров, рассмотрения административных жалоб, обслуживания налогоплательщиков, камеральных налоговых проверок и других направлениях.

ГНС отмечает, что визит состоялся в рамках деятельности недавно созданной рабочей группы между налоговыми органами Азербайджана и Болгарии.