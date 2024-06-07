О нас

Азербайджан и Беларусь по итогам бизнес-форума в Минске подписали три соглашения

Азербайджан и Беларусь по итогам бизнес-форума в Минске подписали три соглашения В рамках белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске подписаны три соглашения в сферах туризма, совместной организации зарубежных выставок и поставок отдельных товарных позиций для продажи в Торговом доме Азербайджана.
Бизнес
7 июня 2024 г. 16:11
Азербайджан и Беларусь по итогам бизнес-форума в Минске подписали три соглашения

В рамках белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске подписаны три соглашения в сферах туризма, совместной организации зарубежных выставок и поставок отдельных товарных позиций для продажи в Торговом доме Азербайджана.

Как передает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин.

"Мы являемся национальным выставочным оператором и ежегодно организуем более 30 выставочных мероприятий в зарубежных странах, в том числе и в Азербайджане, где у нас большой пул выставок различных направлений. Речь идет о выставках пищевой промышленности, нефтехимии и экспозициях других отраслей. Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана поможет развить наши отношения по направлениям организации и проведения выставочных мероприятий, в том числе совместных, - считает он. - В планах у нас организация совместных выставок белорусских и азербайджанских компаний как в Беларуси, так и в Азербайджане".

Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы заявил о том, что планируется нарастить поставки в Торговый дом в Минске.

"Но, безусловно, все проекты будут взаимными. Азербайджанские компании вместе с соответствующими органами уже рассматривают варианты инвестирования в Беларусь. На данный момент ведутся переговоры по организации совместного производства удобрений и реализации ряда перспективных проектов в аграрном секторе", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus arasında üç saziş imzalanıb
Версия на английском языке Azerbaijan and Belarus sign three agreements at Minsk Business Forum

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi