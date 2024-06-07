Азербайджан и Беларусь по итогам бизнес-форума в Минске подписали три соглашения

В рамках белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске подписаны три соглашения в сферах туризма, совместной организации зарубежных выставок и поставок отдельных товарных позиций для продажи в Торговом доме Азербайджана.

В рамках белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске подписаны три соглашения в сферах туризма, совместной организации зарубежных выставок и поставок отдельных товарных позиций для продажи в Торговом доме Азербайджана.

Как передает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин.



"Мы являемся национальным выставочным оператором и ежегодно организуем более 30 выставочных мероприятий в зарубежных странах, в том числе и в Азербайджане, где у нас большой пул выставок различных направлений. Речь идет о выставках пищевой промышленности, нефтехимии и экспозициях других отраслей. Подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана поможет развить наши отношения по направлениям организации и проведения выставочных мероприятий, в том числе совместных, - считает он. - В планах у нас организация совместных выставок белорусских и азербайджанских компаний как в Беларуси, так и в Азербайджане".

Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы заявил о том, что планируется нарастить поставки в Торговый дом в Минске.

"Но, безусловно, все проекты будут взаимными. Азербайджанские компании вместе с соответствующими органами уже рассматривают варианты инвестирования в Беларусь. На данный момент ведутся переговоры по организации совместного производства удобрений и реализации ряда перспективных проектов в аграрном секторе", - подчеркнул он.