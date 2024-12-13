Азербайджан и Беларусь планируют создать СП для производства ветеринарных препаратов

Азербайджан и Беларусь планируют наладить совместное производство ветеринарных препаратов.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
СП будет создано в Азербайджане.
Генеральный директор ОАО "БелВитунифарм" Илья Даровских и председатель правления Института пищевой безопасности Азербайджана Али Набиев в Баку подписали соглашение о конфиденциальности и договор о сотрудничестве между двумя организациями.
Как отметили в Минсельхозпроде, производство ветпрепаратов в Азербайджане, "помимо коммерческой выгоды для обеих сторон, позволит выйти на новые перспективные рынки".