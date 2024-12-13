О нас

Азербайджан и Беларусь планируют создать СП для производства ветеринарных препаратов

Азербайджан и Беларусь планируют создать СП для производства ветеринарных препаратов В Азербайджане появится совместное с белорусью производство ветеринарных препаратов.
Бизнес
13 декабря 2024 г. 20:18
Азербайджан и Беларусь планируют создать СП для производства ветеринарных препаратов

Азербайджан и Беларусь планируют наладить совместное производство ветеринарных препаратов.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

СП будет создано в Азербайджане.

Генеральный директор ОАО "БелВитунифарм" Илья Даровских и председатель правления Института пищевой безопасности Азербайджана Али Набиев в Баку подписали соглашение о конфиденциальности и договор о сотрудничестве между двумя организациями.

Как отметили в Минсельхозпроде, производство ветпрепаратов в Азербайджане, "помимо коммерческой выгоды для обеих сторон, позволит выйти на новые перспективные рынки".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus baytarlıq preparatlarının istehsalı üzrə birgə müəssisə yaratmağı planlaşdırır
Версия на английском языке Azerbaijan and Belarus plan to create joint venture for veterinary medicine production

Другие новости из категории

Boeing инвестирует 1 млрд долларов на расширение производства 787 Dreamliner
Boeing инвестирует 1 млрд долларов на расширение производства 787 Dreamliner
13 декабря 2024 г. 18:23
Azexport и Tradexter Global будут сотрудничать в выходе азербайджанских товаров на рынок Турции
Azexport и Tradexter Global будут сотрудничать в выходе азербайджанских товаров на рынок Турции
13 декабря 2024 г. 15:11
В этом году в Баку стоимость платных услуг выросла на 9%
В этом году в Баку стоимость платных услуг выросла на 9%
13 декабря 2024 г. 15:09
Азербайджан возобновил импорт стеклянной тары из Эстонии
Азербайджан возобновил импорт стеклянной тары из Эстонии
13 декабря 2024 г. 12:57
Объем товарооборота в Баку увеличился более чем на 4%
Объем товарооборота в Баку увеличился более чем на 4%
13 декабря 2024 г. 12:48
Количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5,5%
Количество налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5,5%
13 декабря 2024 г. 12:27
В Государственную налоговую службу Нахчывана за 11 месяцев поступило около 2 000 обращений
В Государственную налоговую службу Нахчывана за 11 месяцев поступило около 2 000 обращений
13 декабря 2024 г. 11:10
Агентство по развитию экономических зон определило приоритеты на 2025 год
Агентство по развитию экономических зон определило приоритеты на 2025 год
13 декабря 2024 г. 10:35
В ноябре в налоговую службу поступило более 44 тыс. обращений
В ноябре в налоговую службу поступило более 44 тыс. обращений
13 декабря 2024 г. 10:31
Азербайджан начал поставки соли в Монголию
Азербайджан начал поставки соли в Монголию
13 декабря 2024 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi