Азербайджан и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в таможенной сфере

Подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана и Бахрейна.

Подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана и Бахрейна.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В рамках проходящей в городе Манама (Бахрейн) 87-й сессии политической комиссии Всемирной таможенной организации был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и таможенной службой Королевства Бахрейн".

Документ подписали первый заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и руководитель таможенной службы Бахрейна Ахмед бин Хамад Аль Халифа.

Меморандум о взаимопонимании охватывает вопросы обмена информацией, способствующей повышению эффективности применения таможенных процедур, организацию рабочих встреч, учебных курсов, семинаров в области таможенного дела, борьбу с незаконной торговлей и пр.