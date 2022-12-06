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Азербайджан и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в таможенной сфере

Азербайджан и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в таможенной сфере Подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана и Бахрейна.
Бизнес
6 декабря 2022 г. 17:50
Азербайджан и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в таможенной сфере

Подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными службами Азербайджана и Бахрейна.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В рамках проходящей в городе Манама (Бахрейн) 87-й сессии политической комиссии Всемирной таможенной организации был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и таможенной службой Королевства Бахрейн".

Документ подписали первый заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и руководитель таможенной службы Бахрейна Ахмед бин Хамад Аль Халифа.

Меморандум о взаимопонимании охватывает вопросы обмена информацией, способствующей повышению эффективности применения таможенных процедур, организацию рабочих встреч, учебных курсов, семинаров в области таможенного дела, борьбу с незаконной торговлей и пр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Bahrain sign MoU on customs 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Bəhreyn gömrük sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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