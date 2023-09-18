Азербайджан и Австралия обсудили увеличение взаимных инвестиций

Азербайджан и Австралия обсудили возможности сотрудничества в сфере увеличения взаимных инвестиций.

Азербайджан и Австралия обсудили возможности сотрудничества в сфере увеличения взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхана Мамедова и министра малого бизнеса, молодежи и ветеранов австралийского штата Виктория Натали Сулейман.

На встрече состоялся обмен мнениями об опыте обеих стран в сфере малого и среднего предпринимательства, а также возможностях сотрудничества в сфере увеличения торговли и взаимных инвестиций.

Напомним, что представители KOBİA находятся с рабочим визитом в Австралии с целью участия в Международном саммите стартапов, организованном Глобальной сетью предпринимателей. В рамках визита представители KOBİA также проведут ряд встреч в австралийских учреждениях, связанных с предпринимательством.