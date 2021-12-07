Азербайджан и Астрахань подписали Программу мероприятий на 2022 год

Правительство Астраханской области РФ готово привлекать и поощрять азербайджанские инвестиции в создание современных агрокомплексов и предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

Правительство Астраханской области РФ готово привлекать и поощрять азербайджанские инвестиции в создание современных агрокомплексов и предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Торгового представительства РФ в Азербайджане, об этом было отмечено на встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

На встрече были обсуждены новые возможности торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Астраханской области и Азербайджанской Республики.

"Логистика является еще одним важным направлением взаимодействия, уже установлены рабочие контакты между управляющими компаниями свободных экономических зон в Азербайджане и Астраханской области", - отмечается в сообщении.

Игорь Бабушкин предложил активнее вовлекать в двусторонние проекты предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе путем создания фирменных предприятий розничной торговли. Обсуждается возможность установления побратимских связей между Астраханью и Баку. Значительные перспективы имеются в части развития промышленной кооперации азербайджанских и астраханских судостроительных предприятий.

Микаил Джаббаров подчеркнул актуальность взаимодействия в части инвестиционных и кооперационных проектов с возможностью совместного освоения рынков третьих стран. Достигнута договоренность о практическом взаимодействии экономических блоков правительств Азербайджана и Астраханской области по определению и реализации наиболее перспективных проектов.

В завершение переговоров состоялось подписание Программы мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами Астраханской области и Азербайджана на 2022 год. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.