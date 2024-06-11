О нас

Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества

Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества.
Бизнес
11 июня 2024 г. 17:53
Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества

Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером Албании, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.

На встрече была отмечена важность анализа и оценки существующих возможностей для развития двусторонних отношений и сотрудничества между деловыми кругами. Также была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в области туризма.

Стороны обменялись мнениями по вопросам совместной деятельности в экономической сфере, эффективного энергетического партнерства и продвижения двусторонних инвестиций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Albaniya iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyi müzakirə edib

Самое важное

В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi