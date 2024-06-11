Азербайджан и Албания обсудили расширение экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.
Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером Албании, министром инфраструктуры и энергетики Белиндой Баллуку.
На встрече была отмечена важность анализа и оценки существующих возможностей для развития двусторонних отношений и сотрудничества между деловыми кругами. Также была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в области туризма.
Стороны обменялись мнениями по вопросам совместной деятельности в экономической сфере, эффективного энергетического партнерства и продвижения двусторонних инвестиций.